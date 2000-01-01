Скоркина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоркина Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Скоркин Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Скоркин Афанасий П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоркина Февронья Афанасьевна

Отец ребёнка: Скоркин Афанасий П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоркин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Скоркин Афанасий П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоркин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Скоркин Афанасий П

Смерть
Неизвестно
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