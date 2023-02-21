Семикрас Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикрас Валерий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1951

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951

Отец: Семикрас Виктор Петрович

Мать: не указана

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