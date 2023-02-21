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Семикрас Валерий Викторович
Семикрас Валерий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1951
Пол
Мужской
Отец
Семикрас Виктор Петрович
1918 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951
Отец:
Семикрас Виктор Петрович
Мать: не указана
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