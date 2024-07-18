Павлова Татьяна Павловна
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1852 и 1855
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1855
Отец: Павел Михайлович
Мать: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
07.01.1876
Дочь: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна
Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
03.09.1879
Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1883
Сын: Кириллов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.1887
Дочь: (Кириллова) Агапия Кирилловна
Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1889
Сын: Кириллов Варлаам Кириллович
Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
27.08.1893
Сын: Кириллов (Воротников) Антон Кириллович
Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич
Смерть
1932