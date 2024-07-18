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Павлова Татьяна Павловна

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1852 и 1855

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1855

Отец: Павел Михайлович

Мать: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1875

Муж: Николаев Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.1876

Дочь: Кириллова Татьяна Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
03.09.1879

Сын: Кириллов Яким Кириллович

Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
02.05.1883

Сын: Кириллов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1887

Дочь: (Кириллова) Агапия Кирилловна

Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
10.11.1889

Сын: Кириллов Варлаам Кириллович

Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
27.08.1893

Сын: Кириллов (Воротников) Антон Кириллович

Отец ребёнка: Николаев Кирилл Николаевич

Смерть
1932

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