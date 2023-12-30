Попов Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Попов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Попов Семен Константинович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Попов Александр Константинович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно