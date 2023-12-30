Попов Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Попов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Попов Семен Константинович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Попов Александр Константинович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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