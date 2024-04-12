Алексей Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Егор Андреев
Мать: Жена Егора
29 Августа 1698 года. Петр I подписывает указ, предписываюий брить бороды и носить одежду европейского образца.
Бракосочетание
До 1715
Жена: Ефимия Афанасьева
Место жительства
1715
Нижневасильевское (Ижевский стан Дмитровского уезда, сельцо Васильевское) | РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
1721
Сын: Афанасий Алексеев
Мать ребёнка: Ефимия Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Смерть
1746
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)