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Алексей Егоров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Жена

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Егор Андреев

Мать: Жена Егора

Нижневасильевское, Истра, Московская область
29 Августа 1698 года. Петр I подписывает указ, предписываюий брить бороды и носить одежду европейского образца.
Бракосочетание
До 1715

Жена: Ефимия Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Ижевский стан Дмитровского уезда, сельцо Васильевское) | РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
1721

Сын: Афанасий Алексеев

Мать ребёнка: Ефимия Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Смерть
1746
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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