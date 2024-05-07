Заикин Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗаикин Владимир

Заикин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заикина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Заикина Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
28.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заикина Людмила Федоровна

Смерть
Неизвестно

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