Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1908
Дата смерти14.01.1948
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1908
Отец: Сахаровский Устин
Мать: Сахаровская Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарский Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарский Анатолий
Отец ребёнка: Токарский Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токарский Савелий
Рождение ребёнка
18.04.1929
Дочь: Климова (Токарская) Мария
Отец ребёнка: Токарский Савелий
Гадалей, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.01.1948