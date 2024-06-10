Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна 12.09.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Токарская (Сахаровская) Анфиса Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1908

Дата смерти

14.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1908

Отец: Сахаровский Устин

Мать: Сахаровская Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарский Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарский Анатолий

Отец ребёнка: Токарский Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарский Савелий

Рождение ребёнка
18.04.1929

Дочь: Климова (Токарская) Мария

Отец ребёнка: Токарский Савелий

Гадалей, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.01.1948

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