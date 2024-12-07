Комраков Евгений Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1926
Дата смерти26.10.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Егоровна
Рождение ребёнка
13.04.1952
Дочь: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
До ?.05.1952
Смерть
26.10.1994