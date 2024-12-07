Комраков Евгений Емельянович 04.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комраков Евгений Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1926

Дата смерти

26.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1926

Отец: Комракова Емельян Петрович

Мать: Комракова Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Егоровна

Рождение ребёнка
13.04.1952

Дочь: Ипполитова (Комракова) Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
До ?.05.1952

Жена: Комракова (Макарова) Евгения Георгиевна

Смерть
26.10.1994

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