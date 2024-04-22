Гавриленко Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912
Отец: Гавриленко Василий
Рождение ребёнка
10.01.1937
Сын: Гавриленко Эдуард Андреевич
Мать ребёнка: Полина Марковна
Ржавка, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Марковна
Смерть
Неизвестно