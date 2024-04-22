Гавриленко Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриленко Андрей Васильевич

Гавриленко Андрей Васильевич

avatar

Место рождения

Семенцово, Бешенковичский район, Витебская область

Дата рождения

14.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1912

Отец: Гавриленко Василий

Мать: не указана

Семенцово, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.01.1937

Сын: Гавриленко Эдуард Андреевич

Мать ребёнка: Полина Марковна

Ржавка, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Марковна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close