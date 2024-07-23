Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна
Место рожденияДрезден
Дата рождения18.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1982
Бракосочетание
10.02.2001
Смолино, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.2003
Отец ребёнка: Малышев Вадим Александрович
Рождение ребёнка
05.06.2013
Сын: Малышев Николай Вадимович
Отец ребёнка: Малышев Вадим Александрович
Электросталь, Электросталь, Московская область