Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Киселева) Татьяна Валерьевна

Место рождения

Дрезден

Дата рождения

18.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1982

Отец: Киселев Валерий Александрович

Мать: Киселева Ольга Яковлевна

Бракосочетание
10.02.2001

Муж: Малышев Вадим Александрович

Смолино, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.2003

Сын: Малышев Егор Вадимович

Отец ребёнка: Малышев Вадим Александрович

Рождение ребёнка
05.06.2013

Сын: Малышев Николай Вадимович

Отец ребёнка: Малышев Вадим Александрович

Электросталь, Электросталь, Московская область

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