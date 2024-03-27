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Ишмухаметов Хайрутдин

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Ишмухаметов Абубакир

Мать: Ишмухаметова Магрифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ишмухаметов Абдрашит

Мать ребёнка: Ишмухаметова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ишмухаметов Абдулкадыр

Мать ребёнка: Ишмухаметова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ишмухаметов Абдул

Мать ребёнка: Ишмухаметова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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