Ишмухаметов Хайрутдин
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Ишмухаметов Абубакир
Мать: Ишмухаметова Магрифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишмухаметова ?
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ишмухаметов Абдрашит
Мать ребёнка: Ишмухаметова ?
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Ишмухаметова ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ишмухаметов Абдул
Мать ребёнка: Ишмухаметова ?
Смерть
Неизвестно