Сафонов Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Сафонов Семен Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Сафонова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Сафонова (Кузьмина) Меланья Данииловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Софонова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Сафонова (Кузьмина) Меланья Данииловна
Вступление в колхоз
1933
Смерть
Неизвестно