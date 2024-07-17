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Сафонов Николай Семенович

Место рождения

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Сафонов Семен Денисович

Мать: Софонова Дарья Васильевна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова (Кузьмина) Меланья Данииловна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Сафонова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Сафонова (Кузьмина) Меланья Данииловна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Софонова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Сафонова (Кузьмина) Меланья Данииловна

Вступление в колхоз
1933
Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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