Романовская-Степаненко Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина-Романовская Анастасия Витальевна
Отец ребёнка: Романовский Виталий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовский Михаил Витальевич
Отец ребёнка: Романовский Виталий Михайлович