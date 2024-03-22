Жуков Варфоломей Федоров
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти01.01.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Жуков Федор Афанасьев
Мать: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
04.11.1836
Дочь: Матрена Варфоломеева
Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Варфоломеева
Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Харитинья Варфоломеева
Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Жуков Григорий Варфоломеев
Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Надежда Варфоломеева
Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Матвеева
Смерть
01.01.1868
Причина смерти: от чахотки