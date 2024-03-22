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Жуков Варфоломей Федоров

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

01.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Жуков Федор Афанасьев

Мать: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1836

Дочь: Матрена Варфоломеева

Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Варфоломеева

Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Жуков Иван Варфоломеев

Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Харитинья Варфоломеева

Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Жуков Григорий Варфоломеев

Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Надежда Варфоломеева

Мать ребёнка: Жукова Мария Матвеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Матвеева

Смерть
01.01.1868
Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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