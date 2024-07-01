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Светоносов Александр Николаевич

Место рождения

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Светоносов Николай Степанович

Мать: Светоносова (Рослова) Александра Флегонтовна

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светоносова Антонина Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1881

Сын: Светоносов Александр Александрович

Мать ребёнка: Светоносова Антонина Терентьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Евдокиинской церкви г. Казани за 1881 г. есть запись: 10 февраля рожден (12 февраля крещен) Александр. Родители: канцелярский служитель Казанского Губернского Правления Александр Н... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1890

Дочь: (Светоносова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Светоносова Антонина Терентьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Евдокиинской церкви г. Казани за 1890 г. есть запись: 28 апреля рождена (1 мая крещена) Нина. Родители: служащий в Казанском Губернском Правлении губернский секретарь Александр Ник... Показать все
Рождение ребёнка
1893

Сын: Светоносов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Светоносова Антонина Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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