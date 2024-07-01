Светоносов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1881
Сын: Светоносов Александр Александрович
Мать ребёнка: Светоносова Антонина Терентьевна
В метрической книге Евдокиинской церкви г. Казани за 1881 г. есть запись: 10 февраля рожден (12 февраля крещен) Александр. Родители: канцелярский служитель Казанского Губернского Правления Александр Н... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1890
Дочь: (Светоносова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Светоносова Антонина Терентьевна
В метрической книге Евдокиинской церкви г. Казани за 1890 г. есть запись: 28 апреля рождена (1 мая крещена) Нина. Родители: служащий в Казанском Губернском Правлении губернский секретарь Александр Ник... Показать все
Рождение ребёнка
1893
Сын: Светоносов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Светоносова Антонина Терентьевна
Смерть
Неизвестно