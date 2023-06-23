Михайлов Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.11.1971

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1971

Отец: Михайлов Евгений Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2017

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