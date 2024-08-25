Мельников Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотрий (Мельникова) Полина
Мать ребёнка: Мельникова (Троцкая) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Троцкая) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мельников Виктор
Мать ребёнка: Мельникова (Троцкая) Лидия
Смерть
Неизвестно