Мельников Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Дмитрий

Мельников Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотрий (Мельникова) Полина

Мать ребёнка: Мельникова (Троцкая) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Троцкая) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Троцкая) Лидия

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мельников Виктор

Мать ребёнка: Мельникова (Троцкая) Лидия

Смерть
Неизвестно

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