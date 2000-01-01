ШУЛЬМИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти24.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Шульминский ПАВЕЛ ИППОЛИТОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1883
Жена: ХЕЛЕНА Неизвестно
г.Одесса
Рождение ребёнка
10.07.1894
Сын: Шульминский СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: ХЕЛЕНА Неизвестно
г.Одесса
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шульминский МЕЧИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: ХЕЛЕНА Неизвестно
г.Одесса
Бракосочетание
Около 1919
г.Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шульминский ЮРИЙ (Ежи) АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Пащенко-Шульминская ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА
Смерть
24.03.1944