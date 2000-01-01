ШУЛЬМИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ШУЛЬМИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

24.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шульминский ПАВЕЛ ИППОЛИТОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1883

Жена: ХЕЛЕНА Неизвестно

г.Одесса
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Шульминский СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: ХЕЛЕНА Неизвестно

г.Одесса
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шульминский МЕЧИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: ХЕЛЕНА Неизвестно

г.Одесса
Бракосочетание
Около 1919

Жена: Пащенко-Шульминская ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА

г.Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шульминский ЮРИЙ (Ежи) АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Пащенко-Шульминская ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА

Смерть
24.03.1944
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