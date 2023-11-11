Мельникова (Пипникова) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пипников Яков
Мать: Пипникова Екатерина
Рождение ребёнка
19.03.1938
Дочь: Винник Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Мельников Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Мельников Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно