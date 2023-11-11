Мельникова (Пипникова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова (Пипникова) Надежда Яковлевна

Мельникова (Пипникова) Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пипников Яков

Мать: Пипникова Екатерина

Рождение ребёнка
19.03.1938

Дочь: Винник Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Мельников Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Мельников Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close