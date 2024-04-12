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Спиридон Назаров

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1745

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1725 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745

Отец: Назар Гордеев

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
отствной солдат
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1805
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