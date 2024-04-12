Спиридон Назаров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1745
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745
Отец: Назар Гордеев
Работа или профессия
Неизвестно
отствной солдат
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1805