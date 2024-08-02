Петровский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти05.10.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Петровский Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петровская (Ковтун) Василиса Константиновна
Смерть
05.10.1966