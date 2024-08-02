Петровский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

05.10.1966

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Петровский Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская (Ковтун) Василиса Константиновна

Рождение ребёнка
25.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровская (Ковтун) Василиса Константиновна

Смерть
05.10.1966

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