Чабан Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чабан Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1969

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1969

Отец: Чабан Михаил Филлипович

Мать: Чабан Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
31.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чабан Марина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.2004

Дочь: Чабан Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Чабан Марина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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