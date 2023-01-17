Котов Петр Трифонович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Котов Трифон Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Котов Иван Петрович
Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Котов Яков Петрович
Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно