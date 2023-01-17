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Котов Петр Трифонович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Котов Трифон Петрович

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Котов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Котов Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Котов Иван Петрович

Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Котов Яков Петрович

Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Котова Васса Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Васса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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