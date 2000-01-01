Заяц Зайцев Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаяц Зайцев Лукьян

Заяц Зайцев Лукьян

avatar

Место рождения

Глиновка Борисовский рн Беларусь

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козырицкий Павел Силкович Силов / Сводный

Мать ребёнка: не указана

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1806

Сын: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close