Заяц Зайцев Лукьян
Место рожденияГлиновка Борисовский рн Беларусь
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1797
Сын: Козырицкий Павел Силкович Силов / Сводный
Мать ребёнка: не указана
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1806
Сын: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Смерть
Неизвестно