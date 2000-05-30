Писарева (Зайцева) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти30.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писарев Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
10.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писарев Георгий Владимирович
Смерть
30.05.2000
Похороны
После 30.05.2000