Писарева (Зайцева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Зайцева) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

30.05.2000

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Зайцев Петр Ефимович

Мать: Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
28.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
10.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Георгий Владимирович

Смерть
30.05.2000
Похороны
После 30.05.2000

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