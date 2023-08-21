Саликова (Свиридова) Серафима Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903
Бракосочетание
23.11.1925
Рождение ребёнка
06.12.1926
Сын: Саликов Александр Семенович
Отец ребёнка: Саликов Семен Федорович
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1928
Сын: Саликов Валентин Семенович
Отец ребёнка: Саликов Семен Федорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Саликов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Саликов Семен Федорович
Рождение ребёнка
25.11.1938
Сын: Саликов Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Саликов Семен Федорович
Смерть
Неизвестно