Саликова (Свиридова) Серафима Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова (Свиридова) Серафима Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903

Отец: Свиридов Никифор Алексеевич

Мать: Свиридова Елена Трифанова

Бракосочетание
23.11.1925

Муж: Саликов Семен Федорович

Рождение ребёнка
06.12.1926

Сын: Саликов Александр Семенович

Отец ребёнка: Саликов Семен Федорович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1928

Сын: Саликов Валентин Семенович

Отец ребёнка: Саликов Семен Федорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Саликов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Саликов Семен Федорович

Рождение ребёнка
25.11.1938

Сын: Саликов Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Саликов Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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