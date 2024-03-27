Суздальницкий Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суздальницкая Елена
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая Елена
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая Елена
Смерть
1997