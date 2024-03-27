Суздальницкий Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая Елена

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая Елена

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая Елена

Смерть
1997

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