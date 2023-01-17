Михайлин Константин Евдокимов
Место рождения
Дата рождения19.05.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1889
Отец: Михайлин Евдоким Матвеев
Мать: Михайлина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
30.07.1909
Сын: Михайлин Евдоким Константинович
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1914
Сын: Михайлин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
20.04.1916
Сын: Михайлин Василий Константинов
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеева
Смерть
Неизвестно