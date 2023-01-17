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Михайлин Константин Евдокимов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.05.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1889

Отец: Михайлин Евдоким Матвеев

Мать: Михайлина Марфа Егорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1909

Сын: Михайлин Евдоким Константинович

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Михайлин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.04.1916

Сын: Михайлин Василий Константинов

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеева

Смерть
Неизвестно
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