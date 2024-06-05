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Степанов Николай Николаевич

Место рождения

Твердино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.01.1916

Дата смерти

18.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1916

Отец: Степанов (Мезин) Николай Васильевич

Мать: Степанова (Тараканова) Ольга Константиновна

Твердино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова (Тимофеева) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.04.1943

Дочь: Мерзликина (Степанова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Степанова (Тимофеева) Елизавета Дмитриевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1945

Дочь: Быкова (Степанова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Степанова (Тимофеева) Елизавета Дмитриевна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1955

Дочь: Богомолова (Степанова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Степанова (Тимофеева) Елизавета Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.09.1978
Москва, город федерального значения Москва
Место захоронения Николо-Архангельское кладбище г.Москвы участок 121

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