Степанов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1916
Дата смерти18.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1943
Дочь: Мерзликина (Степанова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Степанова (Тимофеева) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.06.1945
Дочь: Быкова (Степанова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Степанова (Тимофеева) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.02.1955
Дочь: Богомолова (Степанова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Степанова (Тимофеева) Елизавета Дмитриевна
Смерть
18.09.1978
Место захоронения Николо-Архангельское кладбище г.Москвы участок 121