Молявко Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Сын: Молявко Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Молявко (Демидович) Мария Петрововна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Кротова (Молявко) Лилия Дмитрьевна
Мать ребёнка: Молявко (Демидович) Мария Петрововна