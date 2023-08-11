Молявко Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молявко Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молявко (Демидович) Мария Петрововна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Молявко Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Молявко (Демидович) Мария Петрововна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Кротова (Молявко) Лилия Дмитрьевна

Мать ребёнка: Молявко (Демидович) Мария Петрововна

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