Подгузов Архип Васильевич
Место рожденияс. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Подгузов Василий Феоктистов
Мать: Агрипина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Подгузова Агрипина Архиповна
Мать ребёнка: Карпова Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно