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Подгузов Архип Васильевич

Место рождения

с. Коровка Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Михеевская волость

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Подгузов Василий Феоктистов

Мать: Агрипина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Подгузова Агрипина Архиповна

Мать ребёнка: Карпова Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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