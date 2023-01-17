Соколов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Анатолий Иванович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

05.11.1913

Дата смерти

18.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1913
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
18.08.1985
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1985
Кострома, город Кострома, Костромская область
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