Соколов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.11.1913
Дата смерти18.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913
Смерть
18.08.1985
Место жительства
По 1985