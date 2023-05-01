Масленникова Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1962
Дочь: Савельева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Масленников Николай Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Масленников Николай Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страхатова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Масленников Николай Логинович
Смерть
Неизвестно