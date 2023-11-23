Филипп Гавриилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Гавриила Петров
Мать: Феодора Прокофьева
Филипп Гаврилович (1752 - ?) Родился в семье священника села Лаврентьева Холма Ярославского уезда1 Гавриила Петровича. В 1766 году определен в пономаря к церкви того же села. Впоследствии — дьякон сел... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрона Филиппова
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Николай Филиппов
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Николай Филиппович (1775 - 1823) Родился в семье дьякона села Троицкого в Волхонщине Ярославского уезда1 Филиппа Гавриловича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Лаврентьева Холма того же у... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Феодора Филиппова
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Елизавета Филиппова
Мать ребёнка: Феодосия Петрова
Смерть
Неизвестно