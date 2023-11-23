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Филипп Гавриилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Гавриила Петров

Мать: Феодора Прокофьева

Филипп Гаврилович (1752 - ?) Родился в семье священника села Лаврентьева Холма Ярославского уезда1 Гавриила Петровича. В 1766 году определен в пономаря к церкви того же села. Впоследствии — дьякон сел... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрона Филиппова

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Николай Филиппов

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Николай Филиппович (1775 - 1823) Родился в семье дьякона села Троицкого в Волхонщине Ярославского уезда1 Филиппа Гавриловича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Лаврентьева Холма того же у... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Феодора Филиппова

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елизавета Филиппова

Мать ребёнка: Феодосия Петрова

Смерть
Неизвестно

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