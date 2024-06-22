Рюмшин Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРюмшин Александр

Рюмшин Александр

Место рождения

г. Бузулук

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бузулук
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Тольятти
Рождение ребёнка
01.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Россия
Рождение ребёнка
01.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Тольятти
Смерть
Неизвестно

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