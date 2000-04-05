Рогожина (Качановская) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина (Качановская) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

14.10.1918

Дата смерти

05.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1918

Отец: Качановский Иван

Мать: Качановская Елена Дмириевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.05.1936

Дочь: Яковенко Алла Карповна

Отец ребёнка: Выпов Карп Максимович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.1937

Дочь: Корниенко Тамара Карповна

Отец ребёнка: Выпов Карп Максимович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
18.10.1941

Муж: Рогожин Василий Данилович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
05.04.2000
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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