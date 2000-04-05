Рогожина (Качановская) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.10.1918
Дата смерти05.04.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1918
Отец: Качановский Иван
Рождение ребёнка
03.05.1936
Дочь: Яковенко Алла Карповна
Отец ребёнка: Выпов Карп Максимович
Рождение ребёнка
07.09.1937
Дочь: Корниенко Тамара Карповна
Отец ребёнка: Выпов Карп Максимович
Бракосочетание
18.10.1941
Смерть
05.04.2000