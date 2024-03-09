Ткачёв Алексей
Место рождения412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: не указан
Мать: не указана
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russian Federation
Нижняя Чернавка
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russian Federation
Нижняя Чернавка
Рождение ребёнка
02.01.2017
Дочь: (Ткачёва) Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна