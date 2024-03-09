Ткачёв Алексей 1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ткачёв Алексей

Место рождения

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: не указан

Мать: не указана

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russian Federation
Нижняя Чернавка
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russian Federation
Нижняя Чернавка
Рождение ребёнка
02.01.2017

Дочь: (Ткачёва) Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Ткачёва (Земкова) Маргарита Александровна

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