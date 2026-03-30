Терехов Александр Викторович 17.07.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терехов Александр Викторович

Автор
ВД
Дегтярёв В.

мужской, родился 17.07.1925

Отец
Терехов Виктор Константинович1897 г.р.
Мать
Терехова (Дегтярёва) Вера Дмитриевна1902 г.р.
Супруги
Безрутченко Мария Дмитриевна1928 г.р.
Дети
Терехов Александр Александрович03.07.1951 г.р.
Калашникова (Терехова) Наталия Александровна09.06.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925

Отец: Терехов Виктор Константинович

Мать: Терехова (Дегтярёва) Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрутченко Мария Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно

продавец

Рождение ребёнка
03.07.1951

Сын: Терехов Александр Александрович

Мать ребёнка: Безрутченко Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.06.1958

Дочь: Калашникова (Терехова) Наталия Александровна

Мать ребёнка: Безрутченко Мария Дмитриевна

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