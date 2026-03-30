Терехов Александр Викторович
мужской, родился 17.07.1925
ОтецТерехов Виктор Константинович1897 г.р.
МатьТерехова (Дегтярёва) Вера Дмитриевна1902 г.р.
Супруги
Безрутченко Мария Дмитриевна1928 г.р.
Дети
Терехов Александр Александрович03.07.1951 г.р.
Калашникова (Терехова) Наталия Александровна09.06.1958 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1951
Сын: Терехов Александр Александрович
Мать ребёнка: Безрутченко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.06.1958
Дочь: Калашникова (Терехова) Наталия Александровна
Мать ребёнка: Безрутченко Мария Дмитриевна