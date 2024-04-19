Зыков ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Зыков ПЕТР ФИЛИППОВИЧ
Мать: Зыкова АГАФЬЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Дементий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зыкова) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Без Фамилии (Зыкова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно