Зыков ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Зыков ПЕТР ФИЛИППОВИЧ

Мать: Зыкова АГАФЬЯ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Дементий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зыкова) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Без Фамилии (Зыкова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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