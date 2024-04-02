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Федотов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

25.02.1914

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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1953 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1914

Отец: Федотов Андрей Султан Егорович

Мать: Федотова Пелагея Федоровна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
1939

Жена: Федотова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
16.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Лидия Сергеевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Лидия Сергеевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Лидия Сергеевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1953

Сын: Федотов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Федотова Лидия Сергеевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Смерть
01.01.1980
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