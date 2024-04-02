Федотов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1914
Дата смерти01.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1914
Бракосочетание
1939
Жена: Федотова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.04.1941
Рождение ребёнка
22.07.1946
Рождение ребёнка
01.01.1950
Рождение ребёнка
08.07.1953
Сын: Федотов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Федотова Лидия Сергеевна
Смерть
01.01.1980