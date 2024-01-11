(Панкратова) Валентина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкратова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Панкратов Иван Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Панкратов Иван Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Панкратов Иван Борисович