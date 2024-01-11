(Панкратова) Валентина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панкратова) Валентина Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкратова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Панкратов Иван Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Панкратов Иван Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Панкратов Иван Борисович

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