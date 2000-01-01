Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Бунакова) Парасковья
(Бунакова) Парасковья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бунаков Ефим
1766 г.р.
Мать
(Бунакова) Наталья
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Бунаков Ефим
Мать:
Наталья
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия