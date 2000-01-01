Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Снежневский Иван Иванович

Мать ребёнка: Сиклитикея Михайловна

Рождение ребёнка
Между 1836 и 1846

Сын: Снежневский Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Сиклитикея Михайловна

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1848

Сын: Снежневский Василий Иванович

Мать ребёнка: Сиклитикея Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
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