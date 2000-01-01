Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Снежневский Иван Иванович
Мать ребёнка: Сиклитикея Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1846
Сын: Снежневский Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Сиклитикея Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1848
Сын: Снежневский Василий Иванович
Мать ребёнка: Сиклитикея Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно