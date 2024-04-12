Минакова (Калаева) Нина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минакова (Калаева) Нина Митрофановна

Место рождения

Новая Жизнь, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

15.06.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: Калаев Митрофан

Мать: не указана

Новая Жизнь, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Родилась в поселке Большая Степановка (по св-ву о рождении), сейчас это улица в поселке Новая Жизнь
Рождение ребёнка
15.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минаков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минаков Иван Дмитриевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
15.06.1983
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Новая Жизнь, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
село (совхоз) Новая Жизнь
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