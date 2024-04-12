Минакова (Калаева) Нина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти15.06.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: Калаев Митрофан
Родилась в поселке Большая Степановка (по св-ву о рождении), сейчас это улица в поселке Новая Жизнь
Рождение ребёнка
15.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минаков Иван Дмитриевич
Смерть
15.06.1983
Похороны
Неизвестно
село (совхоз) Новая Жизнь