Лихачёв Тимофей Макарович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1778 и 1779
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1779
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1803
Сын: Лихачёв Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1809
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия