Лихачёв Тимофей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Тимофей Макарович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1778 и 1779

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Между 1738 и 1739 г.р.

Мать

Между 1732 и 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1779

Отец: Лихачёв Макар Васильевич

Мать: Лихачёва Акилина Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1803

Сын: Лихачёв Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1809
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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