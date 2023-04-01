Федяков Терентий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО ф6 о17 9-10 марта 1911г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянски... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1911
Сын: Федяков Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Федякова Серафима Васильева
ГАСО ф6 о17 9-10 марта 1911г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянски... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1913
Мать ребёнка: Федякова Серафима Васильева
ГАСО ф6 о17 5-7 января 1913г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин В... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1913
Сын: Федяков Тимофей Терентьев
Мать ребёнка: Федякова Серафима Васильева
ГАСО ф6 о17 18-19 декабря 1913г Тимофий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: деревни Пантиной запасной... Показать все
Смерть
Неизвестно