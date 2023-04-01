Федяков Терентий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедяков Терентий Яковлев

Федяков Терентий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федякова Серафима Васильева

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 9-10 марта 1911г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянски... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1911

Сын: Федяков Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Федякова Серафима Васильева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 9-10 марта 1911г Алексий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянски... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Федяков Иван Терентьев

Мать ребёнка: Федякова Серафима Васильева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 5-7 января 1913г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин В... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1913

Сын: Федяков Тимофей Терентьев

Мать ребёнка: Федякова Серафима Васильева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 18-19 декабря 1913г Тимофий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: деревни Пантиной запасной... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.