Горбунова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1871
Отец ребёнка: Горбунов Алипiй Трофимович
Краснинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №148, стр. 25 Восприемники казачий малолеток Василий Тарасович Горбунов и казачьего малолетка Максима Тарасовича Горбунова жена Феодосия Ан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно