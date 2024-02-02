Горбунова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1871

Сын: Горбунов Иван Алипиевич

Отец ребёнка: Горбунов Алипiй Трофимович

Краснинский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №148, стр. 25 Восприемники казачий малолеток Василий Тарасович Горбунов и казачьего малолетка Максима Тарасовича Горбунова жена Феодосия Ан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Алипiй Трофимович

Смерть
Неизвестно
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