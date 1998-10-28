Рождественская (Морева) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Морева) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морев Владимир Анатольевич

Мать: Морева Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
28.10.1998

Дочь: Морева Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.09.2004

Дочь: Дружинина Виктория Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.04.2006

Сын: Дружинин Константин Владимирович

Отец ребёнка: не указан

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