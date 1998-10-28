Рождественская (Морева) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1998
Дочь: Морева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.09.2004
Дочь: Дружинина Виктория Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.04.2006
Сын: Дружинин Константин Владимирович
Отец ребёнка: не указан