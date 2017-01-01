Моисеева Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1992

Сын: Коновалов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Николай Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Александр Викторович

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