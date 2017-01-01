Моисеева Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1992
Сын: Коновалов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеев Александр Викторович