б. (мать) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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б. (мать) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Б. Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркова Феоктиста

Отец ребёнка: Б. Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарутина Марфа

Отец ребёнка: Б. Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Мария

Отец ребёнка: Б. Алексей

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