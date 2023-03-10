б. (мать) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Б. Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Феоктиста
Отец ребёнка: Б. Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарутина Марфа
Отец ребёнка: Б. Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Мария
Отец ребёнка: Б. Алексей